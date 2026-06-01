Lazio, Cancellieri da sacrificare: può partire per finanziare il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Futuro da scrivere. Cancellieri è in bilico, tra i possibili partenti dell'estate. A spiegare la sua situazione è stata l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: l'esterno, tornato dal prestito al Parma solo un anno fa, adesso può lasciare Formello per finanziare il mercato. Anche perché ha il contratto in scadenza nel 2027 (insieme ad altri otto giocatori).

La sua stagione non è stata brillante: si è diviso il posto a destra con Isaksen, ha colto qualche occasione segnando 4 gol in 35 presenze. Non è ancora esploso in maniera definitiva, probabilmente lo farà lontano dalla Lazio. Già a gennaio il suo nome era finito nel mirino del Brentford che lo valutava circa 15 milioni di euro. Ma poi si è tirato indietro.

Ora la società biancoceleste è disposta ad ascoltare offerte. Gattuso comunque lo valuterà in ritiro, considerando anche la posizione Isaksen e tutti i discorsi economici che in questo momento hanno un peso non indifferente.