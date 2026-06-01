Lazio, Gigot al rilancio con Gattuso? La società ha un'idea

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RASSEGNA STAMPA - Giocatori da rilanciare, anche a sorpresa. Tante piccole missioni per Gattuso, in arrivo a Formello per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Lazio. Una di queste è relativa a Samuel Gigot: è stato un anno fermo, con Sarri non ha mai giocato. Falcidiato dai problemi fisici, solo nella parte finale della stagione è rientrato a disposizione.

Ma le presenze in campo sono state comunque zero. Ora ritroverà Ringhio: i due hanno lavorato insieme al Marsiglia, Gigot era il suo capitano. Per questo, come riportato da Il Corriere dello Sport, c'è una possibilità che possa tornare in gioco. E visto il suo ingaggio piuttosto elevato, da più di 2 milioni di euro, la società potrebbe proporgli la spalmatura del contratto, magari con un rinnovo fino al 2028 (ora è in scadenza).