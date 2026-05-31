Napoli, De Bruyne-Stellini: è scontro con il vice di Conte

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Le parole di Kevin De Bruyne non sono decisamente piaciute al vice di Antonio Conte Cristian Stellini.

“Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio... All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci goal. Quindi sai che le statistiche non saranno grandi. Sono felice per la sua partenza. Mi erano state promesse cose che non sono state rispettate”, queste le parole del calciatore a cui il vice di Conte ha così replicato.

"Ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni e che pensano all'estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare calciatori con questa esperienza, che almeno trasmettano gioia ed entusiasmo ai giovani di vivere una piazza come Napoli. Lui non lo ha fatto. Gli auguro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole, magari già in Nazionale”, queste le parole al Corriere dello Sport.

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