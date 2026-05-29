Lazio, i tifosi contro Lotito e Fabiani: spunta un nuovo striscione - FOTO
29.05.2026 15:00 di Christian Gugliotta
La stagione della Lazio si è ormai conclusa, ma la contestazione nei confronti della società va avanti. Un nuovo striscione contro il presidente Lotito e il diesse Fabiani è stato affisso dai tifosi biancocelesti in giro per Roma, precisamente su un ponte all'altezza della stazione Tuscolana. "Via Lotito, Via Fabiani. La Lazio è dei laziali", questo il chiaro messaggio dei supporters. Di seguito l'immagine.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.