Atalanta, Sarri può (finalmente) abbracciare Frattesi: l'intreccio con l'Inter
29.05.2026 13:30 di Simone Locusta
L'Inter ha un obiettivo chiaro per rinforzare la rosa in estate: il nome in cima alla lista è quello di Marco Palestra, reduce da una stagione importante al Cagliari e che rientrerà all'Atalanta dopo il prestito. La Dea è una bottega cara, la sua valutazione parte da 40 milioni di euro e la dirigenza dell'Inter sta studiando il modo per portarlo ad Appiano Gentile.
L'idea delle ultime ore, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, sarebbe quella di inserire come pedina di scambio Davide Frattesi, centrocampista ai margini del progetto nerazzurro. In questo modo, Maurizio Sarri riuscirebbe finalmente ad allenarlo dopo averlo cercato in più sessioni di mercato quando allenava la Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.