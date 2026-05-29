Rambaudi: "Spero Gila rimanga alla Lazio. Gattuso? Grande occasione..."

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Nel suo consueto intervento ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi ha parlato della situazione Gila, che interessa al Napoli, e ha espresso la sua opinione su Gattuso, nuovo allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Interesse del Napoli per Gila? Lui farebbe comodo a tutte le grandi squadre, ha caratteristiche che pochi hanno, servirebbe specialmente ai top club che giocano nella metà campo avversaria. Spero comunque che rimanga alla Lazio, perché è un giocatore che sposta molto".

"Per un allenatore che arriva non deve essere una sorpresa il fatto di dover valorizzare la rosa. E tutti i tecnici che sono bravi e preparati pensano di potercela fare. Devi capire come migliorare il gruppo. Se manca qualcosa devi puntare sulle idee perché sai che sarà difficile avere investimenti".

"Gattuso avrà stimoli, è una grande occasione per lui; dopo i fallimenti vuole riscattarsi, vuole entrare subito bene nella testa e nella pancia dei calciatori per partire al meglio. A me Gattuso non entusiasma, però a volte mi è piaciuto. Non ha avuto continuità nell’essere coraggioso. Anche in Nazionale ha giocato un buon calcio, propositivo, idem a Napoli, poi però è mancata continuità su quelle idee”.