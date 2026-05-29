Calciomercato Lazio, Allegri non molla Gila: lo vuole al Napoli
CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Massimiliano Allegri è prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli e presto, come riporta Il Corriere dello Sport, incontrerà il club per fare il punto della situazione su squadra e mercato.
La difesa è uno dei reparti da rinforzare e infatti, si legge sul quotidiano, arriverà un terzino destro da affiancare a Di Lorenzo e nella lista ci sono diversi profili stranieri come Anan Khalaili. Per quanto riguarda i centrali invece, nel mirino c’è uno straniero che però conosce benissimo il campionato italiano e si tratta di Mario Gila.
Il difensore biancoceleste piace a tanti, su di lui ci sono anche Milan e Inter che osservano da lontano l’evolversi della situazione. Del rinnovo con la Lazio neanche l’ombra, ma non è detto che in estate possa partire.
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