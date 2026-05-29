Bologna, Tedesco è il prescelto per il post Italiano: contatti per chiudere
29.05.2026 10:25 di Simone Locusta
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Il Bologna cambia guida tecnica. Dopo due anni, le strade del club rossoblù e di Vincenzo Italiano si sono separate. Ora il Bologna è alla ricerca di un nuovo e allenatore: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome in cima alla lista è quello di Domenico Tedesco, ex ct del Belgio che era stato accostato anche alla Lazio. Sono previsti contatti per chiudere già in giornata.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.