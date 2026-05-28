Lazio, Isaksen è felice dell'addio di Sarri? Il retroscena
28.05.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Isaksen è finito al centro delle polemiche negli ultimi giorni. Il motivo è legato al suo mancato ingresso contro il Pisa, visto che si è "rifiutato" di entrare in campo dopo la richiesta di Sarri. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il danese avrebbe spiegato alla società che non si sentisse al 100% a livello fisico ("sentiva tirare l'inguine"), per questo ha preferito restare in panchina. "Eppure sembra così felice del cambio tecnico", si legge ancora sullo stesso quotidiano, in riferimento all'addio di Mau annunciato proprio dalla Lazio nelle scorse ore. Mentre adesso arriverà Gattuso in panchina che lavorerà proprio con l'esterno, al suo quarto anno nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.