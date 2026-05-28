Lazio, Gattuso stravede per Rovella: l'ex ct vuole ripartire da lui
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso inizia a costruire lasua Lazio. Uno dei punti cardine sarà Nicolò Rovella: il nuovo allenatore biancoceleste vuole valorizzare il centrocampista ex Monza, in Nazionale non ha potuto farlo a causa degli infortuni che lo hanno rallentato lungo il percorso.
Gattuso stravede per lui, forse perché nelle sue qualità da interditore rivede un po' il 'Ringhio' che ha brillato da calciatore. I due già si conoscono, ma prima di iniziare la nuova avventura sulla panchina della Lazio, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un contatto telefonico.
Rovella è stato anche un tema centrale nel colloquio con la dirigenza, Gattuso lo considera un perno fondamentale nel suo 4-2-3-1, così da esaltarne le caratteristiche. Al suo fianco, il prescelto potrebbe esserci Taylor, ma non è da escludere un avanzamento sulla trequarti per l'olandese.