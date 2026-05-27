Mancini e l'AI: "Gli algoritmi possono sbagliare, serve l'aspetto umano"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell'Italia e allenatore dell'Al Sadd, era uno degli ospiti della presentazione all’Ordine dei medici di Roma della "Ricerca sull’attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere". Interpellato da LaPresse sull'impatto della tecnologia nello sport e in particolare dell'intelligenza artificiale, ha risposto così: "È già entrata nel calcio, ma sinceramente credo che poi sia importante decidere per ciò che si vede e per quello che si sa, perché gli algoritmi secondo me nel calcio possono anche sbagliare".

Un IA come allenatore, non è nei piani di Mancini: "Non credo sia possibile perché poi c’è l’aspetto umano, che credo sia prevalente. La componente dello spogliatoio è fondamentale". Il tecnico non ha comunque voluto parlare del suo futuro, visto che è stato recentemente accostato alla Nazionale, ma si è limitato a dire che guarderà il Mondiale.