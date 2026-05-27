Mancini e l'AI: "Gli algoritmi possono sbagliare, serve l'aspetto umano"

27.05.2026 21:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Mancini e l'AI: "Gli algoritmi possono sbagliare, serve l'aspetto umano"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini, ex commissario tecnico dell'Italia e allenatore dell'Al Sadd, era uno degli ospiti della presentazione all’Ordine dei medici di Roma della "Ricerca sull’attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere". Interpellato da LaPresse sull'impatto della tecnologia nello sport e in particolare dell'intelligenza artificiale, ha risposto così: "È già entrata nel calcio, ma sinceramente credo che poi sia importante decidere per ciò che si vede e per quello che si sa, perché gli algoritmi secondo me nel calcio possono anche sbagliare".

Un IA come allenatore, non è nei piani di Mancini: "Non credo sia possibile perché poi c’è l’aspetto umano, che credo sia prevalente. La componente dello spogliatoio è fondamentale". Il tecnico non ha comunque voluto parlare del suo futuro, visto che è stato recentemente accostato alla Nazionale, ma si è limitato a dire che guarderà il Mondiale.

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.