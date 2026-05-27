PRIMAVERA | Ferrari saluta la Lazio: l'annuncio - FOTO
Lorenzo Ferrari saluta la Lazio. Dopo 13 anni trascorsi nel settore giovanile biancoceleste, il terzino classe 2006 ha annunciato che lascerà il club in cui è cresciuto, al termine di una stagione in cui ha totalizzato 35 presenze con la Primavera di Punzi, arricchite da tre assist e un gol.
In attesa di notizie sulla sua prossima tappa, Ferrari ha affidato a un post pubblicato su Instagram il suo saluto alla società in cui è cresciuto: "Dopo 13 lunghi anni è arrivato il momento dei saluti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo meraviglioso percorso e volevo dirvi che rimarrete per sempre nel mio cuore. Questo viaggio mi ha formato come giocatore ma soprattutto come persona e ciò non ha prezzo.Infinitamente GRAZIE. @official_sslazio 🩵".