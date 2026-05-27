Lazio, cosa farà Pedro dopo il ritiro? Ecco la sua idea
27.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro si ritira. Ha deciso di chiudere la sua carriera alla Lazio, salutando tutti all’ultima giornata di campionato contro il Pisa (con gol). Ai canali ufficiali del club biancoceleste, lo spagnolo ha parlato di quello che farà in futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo. Di seguito le sue parole.
“Penso che in futuro continuerò a fare questo, sarò sempre legato al calcio, è quello che so fare. Non so se sarò un allenatore, un giornalista (ride, ndr.). Sono sicuro che comunque il mio lavoro sarà legato al calcio”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.