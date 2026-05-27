Lazio, Mattei sicuro: "Verranno ceduti gli unici giocatori con un po' di mercato"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua sulla Lazio che verrà e sulle possibili mosse di mercato.
“Verranno ceduti gli unici giocatori con un po’ di mercato, se serviranno a Gattuso sarà comunque indifferente, e verranno comprati dei giocatori sconosciuti anche se Gattuso non li vorrà, perché tanto il mercato lo fa la società. Secondo me qualcuno ci vuol far credere che con Gattuso, Dele-Bashiru diventerà Barella, Ratkov Lautaro Martinez e Przyborek Zielinski".
"Fabiani ogni mattina spera che gli arrivino offerte per Provedel e Mandas. Il tifoso della Lazio da 22 anni si sveglia e vive tutti i giorni la stessa giornata. Un conto è rifiutare una possibile offerta per Provedel e non prendere nessuno, un conto è venderlo per lanciare un portiere giovane come Motta. Riguardo la situazione terzini, Marusic da anni non doveva fare il titolare ma la prima riserva e invece gioca sempre”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.