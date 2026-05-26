Lazio, ultimo giorno Sarri: pranzo a Formello e vertice finale con Lotito
Prima il pranzo a Formello, poi il trasferimento a Villa San Sebastiano per definire gli ultimi dettagli della rescissione consensuale. La giornata che accompagna Maurizio Sarri verso l’addio alla Lazio si è consumata in un clima disteso, inevitabilmente accompagnato da un po’ di amarezza per una stagione durissima vissuta costantemente dentro la tensione.
Nelle ore precedenti all’accordo definitivo, lo staff del tecnico toscano — insieme al direttore sportivo Fabiani e al club manager Bianchi — si è ritrovato al centro sportivo biancoceleste per un pranzo e gli ultimi saluti. Mesi complicati, vissuti senza mercato estivo, dentro un ambiente pesante e sempre più difficile da gestire.
Nel pomeriggio, intorno alle 17, l’incontro a Villa San Sebastiano con Claudio Lotito per arrivare alla definizione della rescissione che verrà ufficializzata nelle prossime ore. Un confronto sereno, senza particolari tensioni, nel quale le parti hanno preso atto della volontà reciproca di chiudere un percorso ormai arrivato alla conclusione. Adesso per la Lazio si aprirà ufficialmente l’era Gattuso.