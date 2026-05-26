Rampulla: "Gattuso alla Lazio? I risultati li darà il campo, dipende da..."
26.05.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio ha scelto Gattuso come allenatore, si attende solamente l'ufficialità. Sull'argomento ai microfoni di TMW, Michelangelo Rampulla che ha dichiarato: "Cosa potrà fare Gattuso alla Lazio? I risultati li restituirà solo il campo. Comunque dipende tutto da cosa accadrà a livello societario ed ambientale. Dargli un'altra chance può essere una scelta importante e affidarsi a lui può essere la decisione giusta".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.