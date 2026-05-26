Lazio, si lavora per il rinnovo di Provstgaard: la situazione
Nonostante i tanti esempi, nella storia recente della Lazio, di calciatori andati via a parametro zero al termine del proprio contratto, la società non vuole che succeda lo stesso con Oliver Provstgaard. E infatti, mentre si sta definendo la strategia per Mario Gila, si starebbe lavorando anche al rinnovo del giovane difensore danese.
Come riportato da Valerio Marcangeli di Radio Laziale, sarebbe vicino il prolungamento (con adeguamento) del classe '03. Con Romagnoli in uscita e lo spagnolo al centro di un dilemma tra la cessione nell'ultima sessione utile e l'arrivo a scadenza, il club vuole blindare Provstgaard che, quando è stato mandato in campo da Sarri, ha dato buone risposte, dimostrando di potersi ritagliare un buono spazio all'interno della formazione.