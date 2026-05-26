WOMEN | Non solo Italia: tutte le convocate in nazionale in casa Lazio
Ultimi appuntamenti in nazionale prima del rompete le righe in casa Lazio Women. Sono sei le calciatrici convocate da Soncin con l’Italia femminile, a cui si aggiungono altrettante calciatrici convocate da altre selezioni.
Sono Federica D’Auria, Francesca Durante, Margherita Monnecchi, Elisabetta Oliviero, Martina Piemonte e Noemi Visentin le sei convocate della Lazio Women dall’Italia di Soncin per gli impegni contro Serbia e Svezia validi per le qualificazioni al prossimo Mondiale.
Saranno invece Erin Cesarini e Martina Zanoli a far parte della spedizione dell’Italia U23 per la Lazio Women, mentre Megan Connolly raggiungerà l’Irlanda, Carina Baltrip-Reyes sarà impegnata con Panama e Doris Bacic con la Croazia. È stata infine pre-convocata dalla Finlandia U23 Kerttu Karresmaa.