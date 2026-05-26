Lazio, Gattuso è l'uomo giusto? Matri: "Non sarà un lavoro semplice"
26.05.2026 11:45 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Alessandro Matri, ex centravanti della Lazio, ha commentato ai microfoni di Dazn la scelta del club biancoceleste di affidare la propria panchina a Gennaro Gattuso. Ecco di seguito le sue parole.
"Gattuso uomo giusto? Non lo so, perché non hai un'idea chiara della Lazio, son curioso di capire il progetto Lazio. Gattuso esce segnato dall'esperienza con l'Italia, ma lo conosciamo tutti caratterialmente e sarà in grado sicuramente. In Nazionale era riuscito a creare un gruppo, qua non basta solo quello ma c'è bisogno di un progetto. Troppe incognite per dare una valutazione, non sarà un lavoro semplice".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.