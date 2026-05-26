Calciomercato Lazio | Il Bournemouth può ancora riscattare Mandas: la richiesta a Lotito
RASSEGNA STAMPA - Mandas al Bournemouth, tutto aperto. La Lazio spera nell'incasso, il club inglese, rimasto senza Champions, pensa comunque all'acquisto del greco. A gennaio il riscatto del prestito era stato fissato a 18 milioni di euro, ma Mandas non ha mai esordito e si è ritrovato nella stessa situazione vissuta a Formello nella prima parte di stagione (una presenza in Coppa Italia).
Il riscatto di Mandas, visto il mancato utilizzo, non sarebbe diventato lo stesso obbligatorio: per renderlo tale, sarebbe servita la qualificazione in Champions con in più il 50% delle sue presenze dal momento del trasferimento. Il Bournemouth ragiona sull'operazione, nella stagione 2026-2027 affronterà quattro competizioni e avrà bisogno di almeno due portieri di livello. Come riporta il Corriere dello Sport, ecco che il club inglese potrebbe iniziare una "nuova" trattativa per abbassare il costo del cartellino.
Così, nel frattempo che si trova la quadra giusta, Mandas, almeno per il momento, è destinato a rientrare. Motta resterà senza dubbio, Provedel, che tornerà presto dall'operazione alla spalla, è a un anno dalla scadenza: piace al Bologna, si è informata l'Inter. Le manovre di mercato dipenderanno anche dalle cessioni e dal budget a disposizione. L'addio di Mandas porterebbe una cifra importante da poter reinvestire.