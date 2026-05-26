Gattuso sarà il nuovo allenatore della Lazio: i dettagli del suo contratto
26.05.2026 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico Serra
RASSEGNA STAMPA - Lotito ha scelto: sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio. Prenderà il posto di Maurizio Sarri, che ha già un accordo con l'Atalanta. Il presidente si è mosso immediatamente dopo le chiamate di Fabiani (come abbiamo scritto): è bastata una call per convincere l'ex ct della Nazionale italiana ad accettare l'offerta del club biancoceleste.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, a conferma di quanto abbiamo raccontato, Gattuso firmerà un contratto biennale (uno più uno, il secondo anno scatta con una clausola pro forma) da 1,5 milioni più bonus. Il tutto verrà messo nero su bianco via mail: a quel punto Ringhio sarà ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.