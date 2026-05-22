FORMELLO - Lazio, Patric ce la fa: le mosse per l'ultima di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Patric recuperato, regista dell'ultima con il Pisa. Lo spagnolo giocherà tra Dele-Bashiru e Basic, con il suo recupero le scelte sono scontate o quasi. A centrocampo sono squalificati Taylor e Rovella (più Tavares) e verrà nuovamente risparmiato Cataldi, alle prese con la pubalgia. Ecco perché sperano in una chance in corsa Belahyane e soprattutto Przyborek, ancora alla ricerca dell'esordio.

Davanti sempre out Zaccagni, fermo per una lieve distrazione muscolare. Al suo posto probabile impiego di Pedro, per lui sarà la serata dei saluti. Nel caso in cui lo spagnolo venisse utilizzato dall'inizio, si risposterebbe al centro Noslin. Dia e Maldini in panchina. A destra il solito dubbio tra Cancellieri e Isaksen.

In difesa Marusic e Pellegrini terzini, al centro favorita la coppia Romagnoli-Provstgaard. Gila non è al meglio, ha stretto i denti contro Inter e Roma, potrebbe rimanere a riposo. In porta ancora Furlanetto. L'infortunio di Motta non è grave, gli accertamenti non hanno evidenziato una lesione muscolare, però non verrà rischiato in chiusura di campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Gila, Gigot, Hysaj, Belahyane, Przyborek, Ratkov, Isaksen, Maldini, Dia. All.: Sarri.

