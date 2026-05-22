Pisa, i convocati per la Lazio: Hijemark dovrà fare a meno di sei giocatori
Sabato sera alle 20:45 la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Pisa di mister Oscar Hijemark. Sarà l'ultima partita dei toscani nel massimo campionato italiano prima di scendere in cadetteria, per poi tentare di risalire la prossima stagione stagione; dal canto suo, la Lazio vorrà concludere al meglio la stagione, così come Sarri. Di seguito la lista dei convocati del Pisa, che dovrà fare a meno di Marin, Tramoni, Coppola, Denoon e Lorran, oltre allo squalificato Caracciolo.
Portieri: Semper, Nicolas, Scuffet.
Difensori: Angori, Canestrelli, Calabresi, Raul Albiol, Cuadrado, Bozhinov.
Centrocampisti: Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Vural, Piccinini, Bettazzi, Loyola.
Attaccanti: Meister, Stengs, Moreo, Stojilkovic, Durosinmi.