Lazio, Mattiuzzo saluta: è pronto a passare al Flaminia
22.05.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Vi abbiamo raccontato l'addio di Stefano Mattiuzzo, che lascia il suo ruolo da responsabile del settore giovanile della Lazio. Ora la dirigenza della società biancoceleste cambierà pelle con altri movimenti interni, che non riguardano solo la prima squadra e Sarri. Intanto, come riportato da Gazzetta Regionale, Mattiuzzo si prepara a firmare un nuovo contratto con il Flaminia, club di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.