Lazio, sarà rivoluzione: Zaccagni tentato dal Marsiglia
RASSEGNA STAMPA - La gara contro il Pisa metterà definitivamente la parola fine sulla stagione della Lazio. Una stagione deludente che si è conclusa nel peggiore dei modi con il ko prima in finale di Coppa Italia contro l’Inter e poi con la sconfitta nel derby.
Con molta probabilità Maurizio Sarri saluterà e, il tecnico toscano, nella sua nuova avventura vorrebbe portare con se alcuni giocatori come Provedel, Gila e Romagnoli con gli ultimi due che meditano l’addio da tempo.
A questo, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, potrebbe aggiungersi anche l’addio di capitan Zaccagni. Il numero 10 non si opporrebbe a un addio dopo una stagione negativa caratterizzata da infortuni continui. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Marsiglia pronto a salutare Greenwood. Insomma tra poco più di un mese, all’inizio della preparazione in vista della prossima stagione, più di mezza squadra potrebbe aver già fatto le valige.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.