Lazio - Pisa, dirige Ferrieri Caputi: i precedenti con l'arbitro di Livorno
Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere la sfida tra Lazio e Pisa, in programma sabato 23 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico e valida per la trentottesima giornata di Serie A.
Il fischietto toscano ha già incrociato la squadra biancoceleste in una occasione con il bilancio a favore della Lazio, che ha infatti ottenuto un successo nell’ultima e unica sfida risalente al 14 gennaio 2024, quando i biancocelesti vinsero in casa contro il Lecce grazie alla rete di Felipe Anderson.
Bilancio negativo con il fischietto livornese invece per il Pisa, che a sua volta è stato diretto in sola occasione da Ferrieri Caputi nell'’ultimo e unico incrocio che risale in questo caso al ko esterno interno contro il Como in Serie B del 16 marzo 2024. Il fischietto di Livorno non ha quindi mai diretto in carriera un confronto tra la Lazio e i toscani.