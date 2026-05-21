Lazio, l’appello di Mattei: “Situazione seria, politica e istituzioni intervengano”

Nel consueto appuntamento ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei si è soffermato sulle parole pronunciate ieri da Claudio Lotito e più in generale sul momento della Lazio, lasciandosi andare a un appello per il futuro. Queste le sue parole: “Voglio parlare di quello che dovrebbe avvenire da domani in poi. Mi rivolgo alla politica e alle istituzioni: è giunto il momento di intervenire, la situazione sta sfuggendo di mano. La situazione è seria, non la facciamo diventare preoccupante e pericolosa”.

“Nessuno può dire ai tifosi che sono degli ‘stronzi’, se lo dico io dopo un’ora ho la polizia in casa. Non posso dire ai giocatori che ‘si cacano sotto’, per poi, tra l’altro, andare due ore dopo alla festa di Pedro. Il palazzo qui sta andando in fiamme e qualcuno è in giardino a potare le piante, interveniamo prima che sia troppo tardi”.

“L’allenatore non è mai stato un problema e non lo sarà, quindi è superfluo anche parlarne. La Lazio venderà i calciatori migliori per fare cassa e risparmiare sugli ingaggi. Arriveranno giocatori sconosciuti, o a parametro zero, che guadagneranno poco. Fabiani disse che si sarebbe dimesso in caso di fallimento, sto aspettando la lettera di dimissioni. Qui ci sono problemi urgenti e parliamo di Flaminio, un progetto futuribile”.