Lazio, Conceiçao sogna di tornare in biancoceleste: le condizioni

21.05.2026 10:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Conceiçao sogna di tornare in biancoceleste: le condizioni
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RASSEGNA STAMPA - Non è ancora stato ufficializzato l'addio di Sarri, ma è ormai certo che avverrà e la società deve trovare in breve tempo un nuovo allenatore per poter ripartire al meglio il prossimo anno. I nomi sono tanti e tra questi il Messaggero inserisce anche quello di Sergio Conceiçao.

L'ex biancoceleste, ancora innamorato di questi colori, è legato all'Al-Ittihad ancora per un anno e il suo ingaggio è a dir poco proibitivo, ma spinge da mesi per tornare in Europa e prendersi la rivincita nel campionato italiano.

Come sottolinea il quotidiano, Conceiçao verrebbe alla Lazio, ma bisognerebbe sedersi a un tavolo e concordare un progetto.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.