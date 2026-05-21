Lazio, Conceiçao sogna di tornare in biancoceleste: le condizioni
21.05.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Non è ancora stato ufficializzato l'addio di Sarri, ma è ormai certo che avverrà e la società deve trovare in breve tempo un nuovo allenatore per poter ripartire al meglio il prossimo anno. I nomi sono tanti e tra questi il Messaggero inserisce anche quello di Sergio Conceiçao.
L'ex biancoceleste, ancora innamorato di questi colori, è legato all'Al-Ittihad ancora per un anno e il suo ingaggio è a dir poco proibitivo, ma spinge da mesi per tornare in Europa e prendersi la rivincita nel campionato italiano.
Come sottolinea il quotidiano, Conceiçao verrebbe alla Lazio, ma bisognerebbe sedersi a un tavolo e concordare un progetto.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.