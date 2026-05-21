Lazio, da Sarri dipendono le panchine di Serie A: tutti i nomi per quella biancoceleste

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è già alle prese con il rebus allenatore. Maurizio Sarri ha deciso di lasciare e saluterà i tifosi all’Olimpico, ma prima di scegliere tra Napoli e Atalanta vuole incontrare Lotito. La separazione sembra ormai inevitabile, anche se restano da sistemare alcuni dettagli economici.

Il futuro di Sarri potrebbe influenzare anche il valzer delle panchine. Lotito ha contattato Massimiliano Allegri, più da consigliere che come opzione per la panchina, e tra i nomi seguiti ci sono anche Vincenzo Italiano, apprezzato pure da Napoli e Atalanta, ma con un ingaggio fuori portata, e Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juve e destinato però probabilmente all’estero.

Piacerebbe inoltre Sergio Conceiçao, ex biancoceleste, che è ricoperto d'oro all'Al-Ittihad ma che spinge per tornare in Europa: come scrive il Messaggero, il portoghese verrebbe alla Lazio ma bisognerebbe prima sedersi a un tavolo e organizzare un progetto che soddisfi entrambe le parti. Chi invece, tramite il suo agente Riso, ha dato disponibilità è Raffaele Palladino.

Resta più complicata invece la pista che porta a Fabio Grosso, promesso alla Fiorentina, mentre il ds Fabiani spinge per Fabio Pisacane, nome però che non entusiasma una tifoseria già in forte contestazione. Dopo i continui cambi in panchina degli ultimi anni, la scelta del nuovo tecnico sarà fondamentale per evitare un’altra stagione difficile e fermare la possibile fuga di molti giocatori.