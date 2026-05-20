La Lazio del prossimo anno: da chi si riparte e chi sarà ceduto

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrà trovarsi un nuovo allenatore, qualcuno che possa raccogliere l'eredità di Sarri e guidare la Lazio verso obiettivi socnosciuti ma che, ad oggi, non fanno propendere verso niente di ambizioso. La Lazio è reduce dal secondo anno zero consecutivo. Il prossimo sarà il terzo. Se non altro perché la societò biancoceleste non dovrà solamente cambiare la quarta guida tecnica in tre anni, ma perché dovrà smembrare la squadra e riscostruirla da capo, ripartendo solo da alcune 'certezze.

PORTIERI - Le riflessioni sono sul possibile rientro di Mandas e sulla presenza di Motta e Provedel. Tutti e tre hanno dimostrato di poter far parte di questa rosa, ma qualcuno dovrà dire addio. Per quanto riguarda il portiere greco, tutto dipenderà dal Bournemouth e dell'Aston Villa. Se le Cherries andranno in Champions League allora il riscatto (a 20 milioni) sarà obbligatorio, in caso contrario tornerà a Roma. A Roma troverà il giovane Motta, ma anche un Provedel che (in scadenza nel 2027) senza Sarri in panchina potrebbe anche dire addio alla Lazio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

DIFESA - In difesa è dove potrebbero sorgere più problemi. Mario Gila valuterà una sua partenza. Il suo contratto scadrà nel 2027 e il suo rendimento in biancoceleste attirerà molti acquirenti. Allo stesso modo, Alessio Romagnoli attende una chiamata dal Qatar, in particolar modo dall'Al Sadd di Mancini, sfiorato durante il mercato di gennaio. Secondo la rosea, il centrale italiano saluterà la Capitale con Oliver Provstgaard che ne erediterà la casacca da titolare. Sulla fascia sinistra arriverà Alfonso Pedraza, svincolatosi dal Villarreal, che potrebbe prendere il posto di uno tra Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Almeno uno dei due partirà, non è escluso che possano dire addio entrambi. A destra si svincolerà Elseid Hysaj, mentre Adam Marusic sarà confermato dopo il rinnovo. Si attendono offerte per Manuel Lazzari.

CENTROCAMPO - Sono due i perni da cui si ripartirà: uno è Nicolò Rovella, al quale potrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza nel 2028, l'altro è Kenneth Taylor che, a meno di offerte faroniche, proverà a essere trattenuto nella Capitale. Toma Basic si svincolerà (su di lui c'è il Venezia), mentre per Fisayo Dele-Bashiru si attendono delle offerte. L'esperienza di Danilo Cataldi, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà preziosa anche nella prossima stagione. Per quanto riguarda Patric potrebbe restare per tornare a occupare un posto in difesa.

ATTACCO - In attacco l'uomo da cui ripartire sarà Mattia Zaccagni, in attesa di scoprire il nuovo allenatore. Matteo Cancellieri, Boulaye Dia e Gustav Isaksen saranno messi sul mercato, mentre Daniel Maldini tornerà all'Atalanta dopo la scadenza del prestito. Il prossimo tecnico dovrà valutare, invece, i profili di Tijjani Noslin, Petar Ratkov e Adrian Przyborek sui quali la società ancora punta.