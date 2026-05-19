Lazio, Melli: "Giocatori demotivati, hanno l'alibi di questa situazione"
19.05.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Radio Radio Franco Melli si è lasciato andare a un lungo sfogo riguardo la stagione della Lazio soffermandosi soprattutto sulla figura di Maurizio Sarri.
“L’allenatore è diventato il paladino dei tifosi. I giocatori della Lazio non sono scarsi, sono demotivati, sfiduciati. Hanno l’alibi di questa situazione".
“Sarri ha avvelenato tutto sin dal primo giorno, così non si lavora”.
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