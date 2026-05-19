Lazio, Sarzanini: "Non vedo soluzioni per il bene del club..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Enrico Sarzanini ha detto la sua sul futuro del club, mettendo in evidenza la propria preoccupazione per l'assenza di uno spiraglio che possa comportare qualche cambiamento.

IL FUTURO DELLA LAZIO- "Ho seguito la Lazio per 30 anni, ne ho vissute tante di situazioni, ma questa è la peggiore che io abbia mai vissuto. La Lazio a livello sportivo ha passato peggiori momenti di questo, ma c'era la sicurezza che ci fosse uno spiraglio per far cambiare la situazione. Oggi non vedo soluzioni per il bene della Lazio. Non vedo come si possa ripartire, non so cosa debba accadere. La società dovrebbe metterci la faccia, riconoscere i proprio errori".

FABIANI - "Oggi nel calcio se non hai immissioni di denaro devi abbassare le aspettative. Non è più possibile autofinanziarsi. Il direttore sportivo? Vedo un nuovo in quel ruolo. Non mi sembra che ci sia una strategia efficace. I soldi sono quelli, ma almeno con Tare si facevano delle scelte. Ha sbagliato degli acquisti, ma ne ha portati anche alcuni importanti".