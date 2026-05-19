Fiorentina, Di Gennaro: "Se non arriva un Sarri terrei Vanoli"
Raggiunto dai microfoni de il Corriere Fiorentino Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla Fiorentina parlando della situazione che riguarda il tecnico Paolo Vanoli.
“Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l’altro che anche in passato ha fatto bene. Per il futuro dipende tutto da quali sono i programmi. Certo è che a Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell’allenatore”.
“Se si trova un allenatore di primissimo livello, penso per esempio a Sarri, allora potrebbe anche avere un senso cambiare altrimenti si può ripartire con Vanoli che conosce già il gruppo, la società, e se ha ottenuto questi risultati con una squadra non costruita da lui potrebbe far meglio potendo programmare”.
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