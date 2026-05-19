Fiorentina, Di Gennaro: "Se non arriva un Sarri terrei Vanoli"

19.05.2026 15:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Fiorentina, Di Gennaro: "Se non arriva un Sarri terrei Vanoli"
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni de il Corriere Fiorentino Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla Fiorentina parlando della situazione che riguarda il tecnico Paolo Vanoli.

Paolo va ringraziato, senza dimenticare tra l’altro che anche in passato ha fatto bene. Per il futuro dipende tutto da quali sono i programmi. Certo è che a Firenze, ma in generale in Italia, va ridata centralità alla figura dell’allenatore”.

“Se si trova un allenatore di primissimo livello, penso per esempio a Sarri, allora potrebbe anche avere un senso cambiare altrimenti si può ripartire con Vanoli che conosce già il gruppo,  la società, e se ha ottenuto questi risultati con una squadra non costruita da lui potrebbe far meglio potendo programmare”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide