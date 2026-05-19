"Gasperini balla, Lotito dorme": l'analisi di Zazzaroni sul derby
RASSEGNA STAMPA - Una domenica in contemporanea. Tutte alle 12 le gare per la lotta Champions, tra cui anche il derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio. Nel suo editoriale 'La cultura della vittoria' nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha ripercorso tutte le partite soffermandosi sulla giornata di Gasperini e su quella di Lotito. Di seguito ciò che ha scritto.
"Domenica 17 maggio, Roma, ore 11 e 59. Gasperini si aspetta le parate di Furlanetto che non gioca da due anni. L’eventuale sesto posto gli ridurrebbe i crediti nei confronti di Ryan Friedkin, nuovo tenutario della Roma. Dybala senza Champions si vede più lontano. Lotito sogna di vincere alla faccia dei protestanti".
"Domenica 17 maggio, intorno alle 14 a Roma. Gasperini balla il reggaeton con Mancini, Ryan incredibilmente sorride e Dybala chiama Oriana per dirle che forse la figlia compirà un anno a Roma. Lotito s’addormenta sul centrale di fianco a Mario (M)orfeo".