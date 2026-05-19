Lazio, Sarri senza registi contro il Pisa: il punto tra guai fisici e squalificati

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RASSEGNA STAMPA - Si attende oggi la decisione del giudice sportivo sul prossimo futuro in campionato di Nicolò Rovella, espulso al 70' nel derby della Capitale. Quel che è certo è che il regista della Lazio non sarà a disposizione di Sarri contro il Pisa, per l'ultima di campionato.

Il tecnico così è di nuovo senza registi. Patric e Cataldi sono alle prese con i rispettivi guai fisici. Rovella era tornato tra i convocati contro l'Udinese, a maggio è riuscito a giocare quattro volte tra Serie A e Coppa Italia (due come titolare, due entrando nel corso della ripresa).

Nicolò però, non sarà l'unico squalificato con il Pisa: Taylor e Tavares erano in diffida e sono stati ammoniti contro la Roma, anche per loro se ne riparlerà per la prossima stagione. Tornerà invece Romagnoli che ha scontato il rosso preso nel match di campionato con l'Inter (per duro fallo su Bonny).