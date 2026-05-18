Agostinelli: "Lazio inferiore al Sassuolo. La contestazione non si fermerà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato del presente e del futuro della Lazio a partire dall'ultimo derby perso contro la Roma di Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Questo derby è il finale di stagione degno di tutto ciò a cui abbiamo assistito e delle carenze tecniche della squadra. Negli ultimi 30 metri conta solo la qualità dei giocatori, nella rifinitura, nei tempi della giocata e nell’esecuzione. Il tifoso, giustamente, si preoccupa non tanto del derby, ma di quello che sarà domani. Oggi la gente si è accorta che ha una squadra non superiore al Sassuolo. Oggi fai fatica, anche perchè i migliori giocatori vogliono anche andare via. Per essere competitivo devi spendere".

"Oltre tutto questo, a me sembra che questa contestazione dei tifosi non sia destinata a terminare. A breve ci sarà da affrontare anche il problema degli abbonamenti. Siamo arrivati ad un punto in cui qualcosa il presidente della Lazio deve fare. E’ difficile avere i mezzi per riportare la Lazio ad un livello importante. Siamo arrivati al momento decisivo della Lazio".

"La gente ha rotto gli argini, non sta solo parlando, ha agito. C’è una netta condanna nei confronti della società. Il calcio senza pubblico non si può fare, c’è poco da aggiungere. Non vedo una via d’uscita se non quella di un passo indietro del presidente, quello dell’ingresso in società di qualcuno che possa aiutare. Non è possibile che si parli nel mondo della Lazio per il derby senza tifosi e perchè non può fare mercato”.