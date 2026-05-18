Rambaudi: “Preoccupato per il futuro della Lazio. Così come si va avanti?”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio si sofferma sulla sconfitta nel derby e sul futuro del club: “Il campo mi ha detto che la Lazio ha iniziato bene. Ho visto due squadre di valore tecnico uguale, poca roba in campo. La Lazio ha fatto meglio nel primo tempo ma non ha concretizzato e nel calcio fare gol è tutto per vincere le partite. Più avanti è venuta meno la Lazio per tanti motivi, per il gol preso, il momento, la stagione”.

“Settimana particolare. Hai perso il derby per degli episodi. E questo fa sì che la stagione diventi ancora più negativa, anche se si sa che per noi non contava nulla questa gara. Detto questo, sono preoccupato per il futuro”.

“Mi piacerebbe che ci fossero idee chiare, che si ragionasse da imprenditore ma anche da uomo che deve riportare le emozioni nella sua gente. Mi piacerebbe vedere un’idea chiara, non a chiacchiere. Altrimenti si andrà avanti sempre così ma come si fa ad andare avanti così?”.