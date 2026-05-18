Lazio - Pisa, le probabili formazioni: Sarri in emergenza totale

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Si chiude la stagione: la Lazio ospita il Pisa per l'ultima giornata di campionato. Una gara complicata anche alla fine: Sarri non avrà Nuno Tavares, Taylor e Rovella, tutti e tre squalificati. In più mancheranno Patric e Zaccagni, entrambi infortunati. Il grande dubbio c'è poi sulle condizioni di Motta: farà degli esami per capire l'entità del suo problena muscolare, tra i pali potrebbe rivedersi Furlanetto come nel derby. In difesa rientrerà Romagnoli dopo il rosso rimediato contro l'Inter: potrebbe fare coppia con Provstgaard, visto che Gila non è al meglio. Sulle fasce ci saranno Pellegrini a sinistra e uno tra Marusic e Lazzari a destra. Centrocampo rivoluzionato: se non ce la farà Cataldi, alle prese con la pubalgia, in regia prenderà posto Basic, con Belahyane e Dele-Bashiru come mezzali. L'attacco è da definire, le valutazioni saranno allargate a tutto il tridente: si giocano una maglia da titolare Cancellieri e Isaksen a destra e Pedro, Noslin, Dia e Maldini tra il centro e il lato sinistro del reparto.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Basic, Belahyane; Cancellieri, Noslin, Pedro. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Lazzari, Hysaj, Cataldi, Przyborek, Maldini, Isaksen, Ratkov. All.: Sarri.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Bozhinov, Canestrelli; Leris, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Vural; Stojilkovic. All.: Hiljemark.