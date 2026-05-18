"L'assenza dei tifosi non è positiva": Lotito si esprime sul derby
18.05.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervistato da SportMediaset dopo la finale degli Internazionali di tennis, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della contestazione dei tifosi biancocelesti e della loro assenza durante il derby contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Assenza dei tifosi al derby? Sicuramente per un presidente non avere la presenza dei propri tifosi non è una cosa positiva, ma nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali, uno fa di necessità virtù. Purtroppo i tifosi seguono interessi passionali, legati al momento, non hanno la capacità di aspettare e talvolta vogliono percorrere i tempi quando non ci sono le condizioni".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.