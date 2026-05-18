Lazio, quanti assenti contro il Pisa: il punto tra squalifiche e infortuni
RASSEGNA STAMPA - Dopo la sconfitta nel derby, la Lazio si prepara a chiudere la propria stagione all'Olimpico contro il Pisa. Per l'ultima sfida di campionato, Sarri dovrà mettere insieme una formazione rimaneggiata, frutto delle numerose defezioni a cui dovrà far fronte come sempre in questa annata. Taylor e Tavares, diffidati e ammoniti contro la Roma, non ci saranno per squalifica, così come Rovella, che rischia di saltare anche la prima del prossimo anno per il rosso diretto ricevuto.
C'è poi la questione infortuni. Come ricordato da Il Messaggero, Zaccagni è alle prese con una distrazione al quadricipite destro e con ogni probabilità ha terminato la propria stagione. Stessa destino per Patric, fermo per una tendinopatia achillea bilaterale, e Motta, la cui diagnosi è una "sospetta lesione muscolare a carico dei flessori".
Da valutare, infine, le condizioni di Gila, che continua a soffrire del solito problema al tendine rotuleo. Se non dovesse farcela, dal primo minuto potrebbe partire Gigot, all'esordio stagionale. Insomma, la Lazio chiuderà la stagione in modo appropriato, con le difficoltà che l'hanno contraddistinta per tutto il percorso.