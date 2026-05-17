Roma - Lazio, Pjanic si sbilancia: "Ecco come finirà il derby"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'ex calciatore giallorosso Miralem Pjanic ha rilasciata un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in occasione el derby della Capitale in programma alle ore 12:00. Oltre ai temi sulla Roma, tra Champions e singoli, il derby è il focus centrale. "La stracittadina di Roma non è seconda a nessun altro derby", ha detto il centrocampista bosniaco, che nella sua carriera ne ha giocate di partite importanti ma "Roma - Lazio ha un sapore diverso che non ti lascia più".

Sulla sfida di oggi: "È una partita importantissima alla quale la Roma arriva per fortuna in grande condizione fisica e psicologica dopo tre vittorie di fila, con un entusiasmo palpabile. È vero, il derby è sempre una gara a sé, ma le motivazioni dei giallorossi sono ovviamente di gran lunga superiori a quelle degli avversari: la Lazio, dopo un campionato fin qui deludente, cercherà anche per una questione di rivalità di di orgoglio di fare del suo meglio per fare lo sgambetto alla Roma per impedirle di raggiungere il suo traguardo. Quindi, servirà molta attenzione".

Sarà il derby di Malen e Dybala secondo Pjanic, il quale si è persino esposto sul risultato finale: "Finirà 2-0". I marcatori saranno proprio l'olandese e l'argentino secondo lui.