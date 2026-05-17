Dal 'De Klassieker' al derby di Roma: la Lazio punta tutto su Taylor
17.05.2026 09:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Quello di oggi sarà il primo derby della Capitale per Kenneth Taylor. Un derby inusuale, non solo perché si gioca alle 12.00, ma anche per la scelta del tifo biancoceleste di disertare lo stadio. Il centrocampista olandese sarà il faro della Lazio, sopratuttto con tutte le assenze di cui dovrà fare a meno Sarri.
La prima volta non si scorda mai, ma Taylor avrebbe meritato forse circostanze diverse. Ad Amsterdam non ha giocato un vero e proprio derby, ma la cosa che più si avvicina a Roma - Lazio è sicuramente il De Klassieker tra Ajax e Feyenoord. L'ultimo che ha giocato, riporta il Corriere dello Sport, tra l'altro è stato deciso da lui con un gol allo scadere. Si spera sia di buon auspicio per i tifosi biancocelesti.