Roma, Gasperini: "La Lazio è forte, vorranno rovinarci. Ma siamo motivati"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Il caos calendario è rappresentativo del momento del calcio italiano? Le ha creato un ritardo nella preparazione?

"Noi siamo così motivati di giocare per il quarto posto, che avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno. Chiaro che però non è stato un bell'episodio. Dispiace per i tifosi, è stato un disagio. Trovo bello giocare 5 partite in contemporanea, ma non è il massimo farlo alle 12.00 di domenica".

Dove sta l'insidia di questo derby?

"La Lazio è un'ottima squadra, la loro ambizione ora è rovinare il nostro cammino. Noi abbiamo ambizioni più forte. Il derby è però sempre difficile da giocare per tutti".

Sarri ci sarà. Voi allenatori forse avete il ruolo di farvi sentire?

"Ma come?! Aveva detto di no (ride, ndr). Il calcio va giocato, Sarri aveva le sue motivazioni, ma il bello è questo. Togliamo la negatività e divertiamoci. Noi poi ci giochiamo tanto, ma la partita deve essere uno spettacolo con lo stadio pieno che a volte è più bello della gara stessa".

Crede negli uomini derby? Penso a Pellegrini...

"Credo che alcuni giocatori, in tutte le squadre, sentano certe partite in modo diverso rispetto a chi ha meno confidenza con tutto ciò che c'è attorno. Certe volte, li porta a fare prestazioni meno positive oppure a esaltarsi. Lorenzo arriva da un infortunio, si è allenato tutta la settimana, e lo valuteremo. Ci farò affidamento, anche a gara in corso".

L'assenza dei laziali?

"Noi giochiamo contro noi stessi: abbiamo un traguardo da poter raggiungere, la nostra concentrazione sarà sul campo. Vincere ci permetterebbe di avvicinarci di parecchio, sappiamo che è un derby ma cercheremo di vincere".

Come sta Dybala? C'è il rammarico per averlo visto poco al fianco di Malen?

"Lo abbiamo detto, è andata così. Ci sarà tempo magari. Speriamo non sia un rammarico. Ora sta bene, non ha problemi di tenuta".

Cosa si aspetta dalla Lazio e da Sarri?

"Sarri ha detto che non viene (ride, ndr). Lo dovete chiedere a lui: mi aspetto una Lazio che faccia una partita vera, anche senza il miglior umore. Faranno di tutto per rovinarci la frittata".