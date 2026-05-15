"Insieme a Ponte Milvio per il derby": l'invito del tifo organizzato della Lazio

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In collegamento a Radio Laziale, il tifo organizzato della Lazio ha spiegato come vivrà il derby della Capitale contro la Roma di domenica alle 12, ovvero a Ponte Milvio e fuori dallo Stadio Olimpico. Di seguito le dichiarazioni: "Come se fosse un derby normale, ma vissuto a Ponte Milvio. Stessi orari, stessi tempi, stesse modalità, cateneremo e inciteremo la Lazio. Staremo tutti insieme, faremo un po' di goliardia come è nostra consuetudine. Sarà una giornata da laziali".

"È una partita a cui noi teniamo tanto, ai ragazzi quando sono venuti sotto la curva dopo l'Inter gli abbiamo detto: 'Adesso avete l'ultima possibilità per riprendere in mano questa stagione, vogliamo vedere gente con il veleno e che va via dal campo solo se zoppica o se non ce la fa più'. Serve tanta lazialità, noi non saremo li, ma guarderemo il comportamento di tutti i giocatori, chi non è degno di questa maglia deve a giugno lasciare il posto a chi si sente ancora di combattere per la Lazio".