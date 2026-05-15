Shock Galatasaray, Torreira preso a pugni in faccia a Istanbul: l’accaduto

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Un brutto episodio ha visto protagonista in Turchia Lucas Torreira. Il centrocampista del Galatasaray, in passato in Serie A con la maglia tra le altre della Fiorentina e accostato anche alla Lazio, è stato infatti aggredito in un centro commerciale di Istanbul.

Torreira, secondo le ricostruzioni, è stato colpito con diversi pugni in faccia da un uomo, poi identificato come Burak Doan. Non uno sconosciuto per il centrocampista del Galatasaray: all’uomo era stata imposta una misura restrittiva dopo diversi episodi che avevano visto Doan protagonista di stalking nei confronti della compagna di Torreira, Devrim Ozkan.

In passato c’era già stato un confronto con Torreira, che insieme al suo autista era riuscito a fermare Doan e a farlo arrestare con la conseguente apertura di un indagine. Questa volta, secondo quanto riferito dalla CNN turca, l’attacco sarebbe stato premeditato con l’uomo che riferendosi al centrocampista del Galatasaray avrebbe spiegato: “Dopo aver visto delle foto di Devrim Ozkan con lui, circa un anno fa, ho cominciato a odiarlo”. Torreira è stato visitato in ospedale dopo l’aggressione e quindi ha sporto denuncia formale alle autorità competenti.