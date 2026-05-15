Serie A | Roma - Lazio, dove vedere il derby in tv e in streaming
15.05.2026 14:55 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2025/2026 vedrà la Lazio impegnata allo stadio Olimpico contro la Roma. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia i biancocelesti sono attesi dal derby contro i giallorossi che dopo un lungo tira e molla è stato calendarizzato per domenica 17 maggio alle ore 12:00.
La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV su DAZN. Si potrà seguire il match tramite l’app di DAZN su Smart TV, oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Roma - Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.