Calciomercato Lazio, Dominguez in salita: la Dinamo fissa il prezzo (e spara alto)
RASSEGNA STAMPA - La strada che porta Sergi Dominguez alla Lazio rischia di diventare più in salita del previsto. Il difensore resta una priorità assoluta per il club, chiamato a ricostruire il reparto dopo l'addio di Romagnoli e con Gila sempre più vicino alla cessione. Dalla Croazia, però, arrivano segnati ch complicano la trattativa.
Il presidente della Dinamo Zagabria, Zvonimir Boban, avrebbe già respinto proposte vicino ai 10 milioni di euro e il prezzo fissato dal croato sarebbe salito fino a 15. Dietro alla richiesta della Dinamo c'è una motivazione economica precisa, riporta Corriere dello Sport: nell'estate del 2025, il club aveva acquistato Dominguez dal Barcellona, inserendo nell'accordo una clausola che garantisce ai catalani il 20% sulla futura rivendita del giocatore.
Una percentuale che riduce il guadagno netto della società croata e spiega perché Boban stia cercando di ottenere il massimo possibile dalla sua cessione. Dominguez continua comunque a rappresentare uno degli obiettivi principali: Gattuso ha bisogno di un nuovo centrale titolare ed è inevitabilmente atteso un investimento importante in quel reparto. La Lazio, dalla sua, deve capire fin dove potrà spingersi economicamente: i soldi richiesti potrebbero aprire anche a soluzioni alternative.