Calciomercato Lazio, quando può concludersi l'operazione Gila-Milan? I dettagli

05.07.2026 09:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Calciomercato Lazio, quando può concludersi l'operazione Gila-Milan? I dettagli
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RASSEGNA STAMPA - L'abbiamo anticipato, ormai sembra esser tutto fatto per la cessione di Mario Gila al Milan. Il difensore spagnolo potrebbe diventare presto il nuovo baluardo difensivo della squadra ora guidata da Amorim. L'affare è in fase di conclusione, serve trovare l'accordo definitivo col presidente Lotito e questo, riporta Corriere dello Sport, potrebbe avvenire già domani.

Il Milan, nelle scorse ore, ha concordato tutte le cifre col giocatore e il suo rappresentante, commissioni e bonus. Tutto pattuito. Serve ora l'ultimo passo con la Lazio ma dalla sede di via Aldo Rossi c'è grande fiducia per la buona riuscita dell'affare. E dopo questi cento milioni investiti, il Milan proseguirà nella campagna di rafforzamento perché arriveranno altri giocatori.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.