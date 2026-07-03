Lazio, vertice a Formello per il mercato: le richieste di Gattuso a Fabiani

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RASSEGNA STAMPA - Il 13 luglio è la data cerchiata in rosso sul calendario, quando inizierà ufficialmente la nuova stagione della Lazio. È il giorno in cui verrà dato il via al ritiro che, anche quest’anno, si svolgerà in casa a Formello. Per fare il punto della situazione, si legge nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Gattuso è tornato ieri nel quartier generale biancoceleste e ci resterà almeno oggi e forse anche domani.

Il tecnico ha dato il via al lavoro dietro le quinte per trovare il giusto equilibrio, necessario, a iniziare bene il mandato. Una lunga serie di riunioni per programmare la stagione che verrà. L’ex Milan, prosegue il quotidiano, resterà nel Training Center per circa 48 ore così da poter incontrare la dirigenza e affrontare insieme le questioni più urgenti. Poi, partirà nuovamente e ritornerà in occasione del raduno.

Il confronto più importante, riferisce Il Corriere dello Sport, è stato quello col direttore sportivo Fabiani. L’argomento sul tavolo è il mercato. Gattuso ha voluto sapere nei dettagli la strategia societaria considerando che si potrà muovere solamente a saldo zero. Ha chiesto chiarezza sulle uscite, soprattutto sui big che andranno via, e sui profili che dovranno rimpiazzarli. Intanto, ha già iniziato a lavorare sulla lista dei convocati per il ritiro che sarà il primo vero momento utile in cui riuscirà a valutare ogni singolo giocatore considerando anche gli infortunati. Cataldi dovrebbe aggregarsi con qualche giorno di ritardo, Isaksen sarà out per la preparazione.

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