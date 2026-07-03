Moratti: "Lotito e De Laurentiis eredi di Berlusconi? Non hanno il suo modo di fare"
03.07.2026 06:55 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Stefano Porta/PhotoViews
Ai microfoni di Soccermagazine.it l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha detto la sua su come sono cambiati i presidenti della Serie A.
“De Laurentiis o Lotito come eredi di Berlusconi? No. È diverso come modo di fare. Quello di Berlusconi era assolutamente diverso, ma rispetto a tutti gli altri, insomma. Perché lui si era mosso su diversi campi: industriale, politico, sportivo, quindi aveva un modo di agire totalmente diverso dai presidenti attuali”, queste le sue parole.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
Pubblicato il 2/07
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide